Экономика

РБКРБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Комментировать2,3K
с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК28 февраля в 03:59

Подробнее о событии

Рунет негативно отнесся к новости о продаже Россией золота Великобритании

Красная веснавчера в 18:43

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости28 февраля в 05:09

Россия увеличила экспорт золота в Великобританию на рекордные $5 млрд

Коммерсантъ28 февраля в 07:45

Россия увеличила продажу золота Великобритании в 12 раз

ТАСС28 февраля в 07:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости28 февраля в 05:12

Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность

RT на русском28 февраля в 10:24

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК28 февраля в 03:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика

Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Вести.Ru 04:48
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Политика

Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
BFM.ru 08:57
Происшествия

В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали второго заразившегося новым типом коронавируса, сообщается на сайте Минздрава страны.
РБК 10:21
Политика

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:45
Общество

Лувр временно закрылся из-за коронавируса

Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Ведомости 09:41
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Общество

Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:07
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

Путин подписал закон о выплате маткапитала за первенца

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Коммерсантъ 10:11
Армия и оружие

Турецкий беспилотник сбили в небе над Идлибом

Известия 05:02
Гаджеты

Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12

Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Astera вчера в 14:02
Футбол

Кокорин выйдет в стартовом составе «Сочи» на матч против «Арсенала»

РИА Новости 10:21
Общество

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 11:26
Шоу-бизнес

Наталья Подольская шокировала фанатов резкой сменой имиджа

Наталья Подольская шокировала фанатов резкой сменой имиджа Певица появилась перед поклонниками в необычном образе.
Экспресс газета 11:15
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Армия и оружие

Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе

Avia.pro 28 февраля в 17:36
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Metaratings 08:50
Происшествия

Полиция Казахстана задержала несколько десятков активистов

Несколько десятков протестующих задержала полиция Казахстана в Алма-Ате и Нур-Султане 1 марта, сообщает агентство Рейтер.
Красная весна 07:59
Политика

Путин ввел звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Газета.Ru 11:26
Общество

Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км / ч.
Российская газета 08:29
Гаджеты

В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3

Актуальные Новости вчера в 11:01
Общество

В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.
Известия 11:10
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

«В рамках подготовки миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады к участию в миротворческой деятельности ООН в период с 1 по 14 марта будет проведена совместная тренировка белорусских миротворцев с подразделением морской пехоты Великобритании», – передает RT сообщение минобороны.
Взгляд.ру 02:17
Шоу-бизнес

Сын Максима Виторгана ушел в армию

StarHit.ru 08:00
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:0.
Газета.Ru 10:34
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 02:44
Футбол

Автобус привез «Рубин» на другой стадион перед матчем с «Тамбовом»

Газета.Ru 05:43
Политика

Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику

Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Ведомости 03:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное