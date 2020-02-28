Экономика
РБКРоссия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
Для сравнения, в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд. В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т.
Читать в источнике
Оценить1,8K
с чего всё началось
Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.РБКвчера в 03:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на российскую промышленность
RT на русскомвчера в 10:24
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 23:43, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина «уйти с пути Турции» в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным попросил его уйти с пути турецких военных в Сирии.
Политика
Украинцам ужесточили въезд в Россию
Украина ужесточила для своих граждан въезд в Россию.
Авто
Kia обновила комплектации семейства Ceed в России
Российские дилеры KIA начали продажи обновленного семейства KIA Ceed.
Шоу-бизнес
Певица Савичева: реакция блогерши на смерть своего мужа шокирует
Потерявшими чувство реальности назвала участников трагической «банной вечеринки» 29 февраля певица Юлия Савичева.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Происшествия
В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
По последним данным Минздрава Австралии, новым коронавирусом в стране, помимо скончавшегося мужчины, заразились 24 человека, в том числе девять из них — это эвакуированные с лайнера.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Политика
В Таджикистане пройдут парламентские выборы
Выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана пройдут в республике в воскресенье.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Шоу-бизнес
Юлия Савичева показала фото себя без макияжа
Российская исполнительница Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram новое фото, на котором запечатлена она сама без макияжа.
Здоровье
Диетологи дали советы по питанию во время поста
Диетологи дали советы по питанию во время Великого поста.
Общество
Названы лидирующие по числу браков регионы России
По сравнению с 2018 годом заключать брачный союз россияне стали чаще, тогда количество браков составляло 6,2. Однако в целом за последние 10 лет официально регистрировать отношения стали реже.
Общество
В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Наука
Установили новые различия в работе сердца мужчин и женщин
Ученые смогли определить новые различия в работе сердца мужчин и женщин.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Хоккей
«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Происшествия
В Магнитогорске второклассник умер во время урока
Следственный комитет по Челябинской области на своем сайте сообщил, что начал проверку в школе Магнитогорска, где во время урока скончался второклассник.
Общество
В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Здоровье
Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.