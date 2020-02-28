Экономика

Lenta.ruLenta.ruВеликобритания рекордно закупилась золотом в России

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для России такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.
Читать в источнике
Комментировать419
с чего всё началось

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.
РБК03:59

Подробнее о событии

Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов

Московский Комсомолец05:12

Россия продала Британии золото на рекордную сумму $5 млрд

RT на русском06:11

СМИ узнали о рекордных продажах российского золота Великобритании

REGNUM05:55

Великобритания рекордно закупилась золотом в России

Lenta.ru06:23

РБК: Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 миллиардов

РИА Новости05:12

Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию

Ведомости05:09

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

РБК03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:31, Ашберн
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Экономика

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software - Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье

На Украине от сезонного гриппа умерли 43 человека

Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
РИА Новости вчера в 16:32
Происшествия

Зарезавший маленькую дочь липчанин пытался сжечь семью после убийства

Вести.Ru вчера в 05:35
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
Футбол

ФИФА внесла изменения в правила переходов футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) представила изменения в правилах переходов игроков.
Матч ТВ 03:21
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно в виде образа

Ранее сообщалось, что крупном весеннем обновлении компания Microsoft в Windows 10 внесет большое количество изменений.
Astera вчера в 01:24
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 05:51
Игры

Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

По данным ToDay News Ufa, игра попала в немилость и была удалена из App Store, как включающая незаконный контент.
ToDay News Ufa вчера в 14:20
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Авто

Renault снизила цены на двигатели и механические трансмиссии

Автостат 02:14
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Два российских фрегата с крылатыми ракетами «Калибр-НК» в настоящее время направляются в Средиземное море.
Lenta.ru 01:37
Футбол

Дмитрий Тарасов прооперирован в Италии

Inc-news.ru вчера в 11:53
Политика

Россияне 22 апреля проголосуют за поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести голосование по поправкам в Конституцию.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 04:14
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Вести.Ru 04:14
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Происшествия

Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал школьника, который ранил ножом учительницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:59
Общество

Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Полиция задержала свыше 50 человек после столкновений в Харькове

Украинские полицейские отвезли в отделение свыше 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово".
Газета.Ru вчера в 17:56
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться охраны в Канаде

Канадские власти перестанут оплачивать охрану принца Гарри и его супруги Меган Маркл с апреля текущего года.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие

Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО

Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 26 февраля в 17:15
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Происшествия

После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело

Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное