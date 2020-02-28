Россия в минувшем году рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию — более чем в 12 раз в стоимостном выражении, до $5,33 млрд. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК.

с чего всё началось

Подавляющая часть продаж пришлась на Великобританию. Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Для России такое увеличение поставок в Великобританию — в 12 раз — стало рекордным.

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