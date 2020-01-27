В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.

с чего всё началось

Москва и Минск продолжают договариваться по тарифу на транзит нефти. Российская сторона ожидает оперативного определения расходов на транспортировку, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Россия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти

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