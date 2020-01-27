Энергетика
Экономика сегодняРоссия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти
Москва и Минск продолжают договариваться по тарифу на транзит нефти. Российская сторона ожидает оперативного определения расходов на транспортировку, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
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с чего всё началось
В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.РИА Новости08:36
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Найдена мать брошенных в Шереметьеве детей
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Космос
Зафиксирован взрыв гигантского космического лазера
Политика
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В преддверии запуска новой серии смартфонов Samsung Galaxy S20, южнокорейский производитель решил снизить стоимость предыдущих моделей из линейки Galaxy S10.
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Общество
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Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе.
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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.
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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
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Золото из-за коронавируса подорожало до максимума за шесть лет
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В Киеве экс-командир разведки ДНР открыл огонь по двум полицейским
Украинские правоохранители сообщили, что оперативниками был задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета двух человек возле кафе в киевском Гидропарке.
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Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке на Australian Open
Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open.