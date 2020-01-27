Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняРоссия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти

Москва и Минск продолжают договариваться по тарифу на транзит нефти. Российская сторона ожидает оперативного определения расходов на транспортировку, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
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с чего всё началось

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти

В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января.
РИА Новости08:36

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ФАС надеется на скорое принятие решения по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

ТАСС08:07

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Коммерсантъ09:48

В ФАС рассказали о переговорах по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

News.ru09:07

ФАС анонсировала скорое решение по тарифу на транзит нефти через Белоруссию

Взгляд.ру08:24

Россия и Белоруссия продолжают обсуждать тариф на транзит нефти

ПРАЙМ08:18
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