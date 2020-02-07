Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.
Читать в источнике
Комментировать947
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

Подробнее о событии

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUM10:35

Россия и Белоруссия договорились по цене на газ

Эхо Москвы06:00

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости08:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:34, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Здоровье

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Известия 18:29
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Кино

Киану Ривза заметили на съемках «Матрицы 4»

Жители Сан-Франциско заметили канадского актера Киану Ривза на съемках фильма «Матрица 4». Об этом сообщает «РИА новости».
Мой Брянск 06 февраля в 09:18
Происшествия

Взрывы слышны в ТЦ в Таиланде, где находится убивший 20 человек солдат

В торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде, где до сих пор находится военнослужащий, убивший более 20 человек, произошла серия взрывов.
РЕН ТВ 17:56
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова пожаловалась на недомогание

Актриса Мария Кожевникова рассказала своим подписчикам в микроблоге о том, что на ее коже возникла непонятная сыпь.
Bimru.ru 09:42
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
RuNews24.ru 01:06
Здоровье

Депутаты предложат ежеквартальную перерегистрацию цен в аптеках

Депутаты ко второму чтению законопроекта об аптечных сетях намерены предложить ввести ежеквартальную перерегистрацию цен для закрепления стоимости лекарств и товаров на весь период без права ее повышения, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Радио Sputnik 06 февраля в 04:29
Политика

Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
РИА Новости 16:59
Культура

Первый канал покажет «Триггер» онлайн до премьеры на ТВ

Сообщается, что первая серия проекта будет доступна для бесплатного просмотра и по окончании онлайн-премьеры в течение трех следующих дней.
Культуромания вчера в 06:30
Энергетика

«Газпромнефть-Восток» повышает экологичность производства

Реализация проекта позволила предприятию в 4 раза увеличить объем коммерческой сдачи газа и повысить общий уровень утилизации попутного нефтяного газа до 95%.
Томский Обзор 06 февраля в 03:38
Здоровье

В Хабаровске вводят масочный режим

Администрация Хабаровска решила с 10 февраля ввести в городе масочный режим.
MOS.news вчера в 09:28
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Здоровье

Прилетевших из Китая жителей Петербурга принудительно забирают в больницы на карантин

Туристов, вернувшихся в Санкт-Петербург из Китая, помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.
FreeNews-Volga 08:17
Технологии

Адская жара. Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года

Метеорологи дали прогноз погоды на 4 года Ученые приводят в пример данные прошлого года.
ГТРК Южный Урал 07:54
Общество

Более 400 компаний признали негативное влияние коронавируса на прибыль

421 компания в своих документах указала, что эпидемия может плохо повлиять на финансовые результаты.
Говорит Москва 13:48
Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
REGNUM 02:03
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

РИА Новости 06 февраля в 16:14
Происшествия

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
РЕН ТВ вчера в 20:07
Армия и оружие

Военные США попали под обстрел в Афганистане

«Объединенные силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, подверглись прямому обстрелу 8 февраля», — отметил Леггетт.
ФАН 18:21
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК 06:05
Происшествия

Девушка застрелила инструктора тира после ссоры с парнем в Полтаве

Discover24 03:02
Здоровье

Врач назвал основной симптом жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес объяснил, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени - недугом, при котором печеночная ткань перерождается в жировую.
Российская газета 00:05
Политика

Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет

Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Московский Комсомолец вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»

Лера Кудрявцева: «Всегда первой прошу прощения у мужа».
StarHit.ru 15:00
Киберспорт

Команда Dendi выбила КБУ из отборочных на ESL One Los Angeles

B8 Esports победила КБУ и выбила команду Александра XBOCT Дашкевича из открытых отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2. В следующем матче коллектив Данила Dendi Ишутина может встретиться с Team Empire Hope.
CyberSport.ru вчера в 12:09
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Наука

Найден вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
ToDay News Ufa вчера в 11:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное