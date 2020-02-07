Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.
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с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:40, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
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ТАСС вчера в 12:45
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Количество погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 27 человек.
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News.ru вчера в 09:23
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Lenta.ru вчера в 22:09
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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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