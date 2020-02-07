Экономика
ИнтерфаксРоссия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок
Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.
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с чего всё началось
Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.ТАСС07 февраля в 14:04
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
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