Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

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