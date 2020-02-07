Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году. Об этом заявил замглавы администрации российского президента Дмитрий Козак по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

Здоровье Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".

Музыка Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.

Экономика Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.

Политика Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.

Шоу-бизнес Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой Поклонники Манукяна заметили на его безымянном пальце правой руки кольцо, которое косвенно подтверждает то, что они с Бузовой узаконили свои отношения.

Хоккей Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.

Политика ФРГ выступила против экстерриториальных санкций США Германия отвергает любые экстерриториальные санкции Соединенных Штатов Америки, заявили «Известиям» в министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Футбол Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.

Общество В России будет создан стратегический запас медицинских масок Сформировать стратегический запас средств индивидуальной защиты на случай распространения на территории России нового коронавируса поручило правительство РФ, сообщают 10 февраля «Известия».