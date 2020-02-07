Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.
Читать в источнике
Комментировать943
с чего всё началось

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.
ТАССвчера в 14:04

Подробнее о событии

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа

РИА Новости08:35

Козак заявил, что Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции

ТАССвчера в 14:04

Что случилось этой ночью: суббота, 8 февраля

Интерфакс00:30

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа по цене 2019 года

РБКвчера в 14:40

«Кашка на воде» – выживет ли экономика Белоруссии без дотаций России?

REGNUM10:35

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русскомвчера в 15:53

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Коммерсантъвчера в 13:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:57, Ашберн

Козак о сочинских переговорах Путина и Лукашенко: «Газ – на условиях 2019 года, а скидки на нефть Россия не может предоставить»

КП - Беларусьвчера в 14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Наука

Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии

Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
ToDay News Ufa вчера в 14:37
Политика

В Анкаре прошли переговоры России и Турции по Идлибу

В Анкаре завершились переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Идлибе, сообщили в турецком дипломатическом ведомстве.
РИА Новости 15:55
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.
REGNUM 13:12
Спорт

Кулижников победил на 1000 м на КМ с рекордом катка в Калгари

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников победил на дистанции 1000 м на этапе Кубка мира в канадском Калгари с рекордом катка.
РИА Новости 15:35
Политика

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
РБК 16:36
Происшествия

Таиландский стрелок убил спецназовца при побеге из ТЦ

Газета.Ru 16:37
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 06 февраля в 09:35
Армия и оружие

Танки Израиля обстреляли два поста ХАМАС в Газе в ответ на пуск ракеты

РЕН ТВ 14:12
Здоровье

Рошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках

Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.
Известия 15:23
Здоровье

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Общество

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 05 февраля в 19:46
Гаджеты

Стоимость iPhone 9 подтвердилась

Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
The GEEK 14:29
Гаджеты

Для двух очень старых смартфонов Samsung выпустили Android 10

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note3, выпущенные соответственно девять и семь лет назад, получили возможность оценить все достоинства Android 10.
Российская газета вчера в 09:09
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Происшествия

В центре Петербурга загорелся склад

В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Интерфакс 15:40
Футбол

Изменено время начала матча «Зенит» — ЦСКА

Сообщаем вам, что изменилось время начала завтрашнего матча «Зенит» — ПФК ЦСКА.
Чемпионат 15:27
Политика

Трамп считает, что Пелоси нарушила закон, разорвав текст его речи

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси преступила закон, разорвав текст ежегодного обращения американского президента Дональда Трампа "О положении страны".
ТАСС вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах

31-летняя российская актриса Кристина Асмус поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она улетела без своего мужа, шоумена Гарика Харламова.
Культуромания 10:21
Наука

В Туле разработали новую методику лечения стресса

Ученые медицинского института создали и запатентовали методику определения и лечения стресса.
ГЛАС.RU 03:52
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Политика

Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации

Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла операцию

Бывшая солистка группы «Тату» перенесла операцию по восстановлению голоса.
АБН 12:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Пятый канал 08:49
Фигурное катание

Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Российская газета 11:30
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Общество

В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса

В китайском городе Ухане, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания.
Ведомости 02:51
Футбол

«Байер» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией»

В следующем туре Байер в гостях сыграет против Униона, а Боруссия на своем поле встретится Айнтрахтом.
Советский спорт 14:39
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное