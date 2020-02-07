Замглавы администрации президента пообещал, что российские власти будут содействовать достижению соответствующих соглашений, которые обеспечили бы Белоруссию необходимыми объемами нефти. Козак подчеркнул, что поставки впредь будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

с чего всё началось

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Он подчеркнул, что Россия не может предоставлять скидок.

Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию без скидок

Хоккей Сборная России уступила команде Швеции в матче Евротура Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в Хельсинки закончился хоккейный матч третьего этапа Евротура «Шведские игры» между сборными России и Финляндии.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

Здоровье Рошаль ответил на слова главы Минздрава о врачебных ошибках Рошаль отметил, что, хотя в РФ общий показатель составляет 0,8%, тогда как в Европе, например, 10%, а в США за год из-за ошибок врачей гибнет до 100 тыс. человек, для каждого пострадавшего важен именно его случай.

Здоровье Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Общество Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Гаджеты Стоимость iPhone 9 подтвердилась Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.

Гаджеты Для двух очень старых смартфонов Samsung выпустили Android 10 Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S2 и Galaxy Note3, выпущенные соответственно девять и семь лет назад, получили возможность оценить все достоинства Android 10.

Происшествия В центре Петербурга загорелся склад В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.

Политика Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

Фигурное катание Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.