Политика
Красная веснаРоссия проголосует против резолюции ПАСЕ
Против принятия резолюции комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу, касающейся выполнения своих обязательств странами Европейского Совета, проголосует российская делегация. Об этом 30 января заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Российская делегация в ПАСЕ будет голосовать против выводов мониторинговых групп
ГЛАС.RUвчера в 08:39
Россия проголосует против резолюции ПАСЕ по выполнению обязательств, заявил Толстой
Парламентская газетавчера в 08:26
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