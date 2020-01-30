Политика

Красная веснаКрасная веснаРоссия проголосует против резолюции ПАСЕ

Против принятия резолюции комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу, касающейся выполнения своих обязательств странами Европейского Совета, проголосует российская делегация. Об этом 30 января заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Делегация России проголосовала против резолюции ПАСЕ

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Пётр Толстой
Российский политик
Российский политик, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, глава российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 января 2017 года.
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