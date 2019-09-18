Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссия проиграет США в битве за рынок СПГ

США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне. Ей достанется третье место, в то время как вторую сточку возьмут Штаты.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 16:36, Вашингтон
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