США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне. Ей достанется третье место, в то время как вторую сточку возьмут Штаты.

Россия проиграет США в битве за рынок СПГ

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