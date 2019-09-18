Экономика
Газета.RuРоссия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне. Ей достанется третье место, в то время как вторую сточку возьмут Штаты.
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Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Происшествия
Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек
Число погибших в результате взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 12, более 60 получили ранения, заявил РИА Новости представитель губернатора Гулислам Сияль.
РИА Новости 01:32
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Наука
Зубные имплантаты несут опасность для здоровья
Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Политика
«Эхо Москвы» удалило пост дочери Пескова о деле Устинова
Резкий пост дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, посвященный делу актера Павла Устинова, был удален из раздела блогов на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
FreeNews-Volga вчера в 23:51
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Политика
Украина предложит России десятилетний контракт на транзит газа
Украина на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонней встрече по газовой проблематике с Россией и Еврокомиссией (ЕК) предложит «Газпрому» подписать новый контракт на транзит российского газа на срок 10 лет и с минимальным объемом транспортировки в 60 млрд кубометров в год.
Rambler News Service вчера в 08:23
Армия и оружие
ТАСС: в 2020 году для ВМФ России будут заложены 22 корабля
В 2020 году судостроители заложат сразу 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для ВМФ России, пишет ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Аргументы и Факты 01:57
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru вчера в 14:18
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Наука
В Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц на Земле
На территории Новой Зеландии обнаружен предок самых больших древних птиц, живший на Земле около 62 миллионов лет назад, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Papers in Palaeontology.
Ugpressa.ru вчера в 15:01
Хоккей
Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб
Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Общество
На российско-финской границе скоро появится новый пропускной пункт
Предполагается, что экономика Финляндии за счёт нового пункта пропуска пополнится на €80 млн за год.
Prian.ru вчера в 11:40
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском вчера в 01:07
Футбол
Зидан — о разгромном поражении от «ПСЖ»: «Нас заживо сожрали в дуэлях»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:3).
Sport24.ru вчера в 18:02
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM вчера в 10:39
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Технологии
В сеть попали данные о слежке за россиянами через мобильные телефоны
Механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны случайно попал в общий доступ.
Пятый канал 03:22
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57