Экономика
Газета.RuРоссия проиграет США в битве за рынок СПГ
США потеснят Россию на мировом рынке сжиженного природного газа(СПГ), прогнозируют в Вашингтоне. Ей достанется третье место, в то время как вторую сточку возьмут Штаты.
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Гаджеты
Полный список устройств Samsung, которые получат Android 10
Благодаря ресурсу AndroidPure, стал известен список гаджетов Samsung, которые получат апдейт до Android 10.
MobiDevices 05:32
Происшествия
Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».
Коммерсантъ 03:31
Транспорт
Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Здоровье
Систему фиксации хамства в больницах разработают на Ставрополье
К концу этого года стандарт «бережливой поликлиники» должен быть внедрен во всех поликлиниках Ставрополья, сообщают в пресс-службе главы края.
АТВмедиа вчера в 12:20
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Происшествия
Кремль отреагировал на задержание шедшего к Путину шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Бурятии якутского шамана, который шел пешком в Москву «изгнать Путина».
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пришла в себя
Актриса пробыла в глубокой коме около четырех дней. Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно.
Donday.ru 03:43
Происшествия
В Москве задержан директор ФБК Жданов
В Москве около своего дома задержан директора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Ивана Жданова, сообщил в Twitter руководитель юридической службы фонда Вячеслав Гимади.
Коммерсантъ 06:18
Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Наука
Ученые нашли клетки, способствующие заживлению ран
НИА-Наука вчера в 23:19
Экономика
Кабмин направит на реализацию нацпроектов 7 трлн рублей за три года
"Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сообщил премьер.
Российская газета 05:03
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в йогурте
Роскачество проверило 26 образцов йогуртов и обнаружило в одном из них дезинфицирующее средство хлоргексидин, а в другом - кишечную палочку.
ТАСС 01:21
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте
Климова пришла в Большой театр в мини-платье с глубоким декольте Актриса показала безупречную фигуру в маленьком черном платье.
Экспресс газета вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Политика
Украина позитивно оценила шансы договориться с Россией по газу
Напомним, трёхсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут 19 сентября в Брюсселе с участием глав российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» Алексея Миллера и Андрея Коболева.
REGNUM 06:27
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Футбол
«Локомотив» начал Лигу чемпионов с победы над леверкузенским «Байером»
Московский «Локомотив» на выезде переиграл леверкузенский «Байер» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 01:39
Футбол
Фердинанд: «Боюсь, что Азар попал в „Реал“ не в то время»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара.
Sport24.ru 03:08
Здоровье
Невролог рассказал, как пережить магнитные бури
Вечерняя Москва вчера в 09:28
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Здоровье
В калининградской поликлинике появились талоны «просто спросить»
В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 04:26
Происшествия
Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане
В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
Газета.Ru 05:37
Политика
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников
Российская газета 04:43