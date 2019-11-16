Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии. Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Читать в источнике
Комментировать464

Подробнее о событии

Сборная России разгромно проиграла Бельгии в матче отбора Евро-2020

Газета.Ru02:46

Оторвались по-питерски: бельгийцы разгромили сборную России в отборе ЕВРО

РИА Новостивчера в 16:40

«Шансы России в два раза меньше»

Коммерсантъ FM15 ноября в 10:14

Томас Фермален: «Бельгия была смертельно эффективна в атаке»

Спорт-Экспрессвчера в 16:08

Сборная России потерпела поражение в матче отбора Евро-2020 с Бельгией

Чемпионатвчера в 13:52

Разгром на домашней арене. Почему сборная России крупно уступила Бельгии

Радио Sputnikвчера в 13:56

Не надо путать бодрость духа с грацией и пластикой. Дзичковский — о поражении сборной России

Матч ТВвчера в 14:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Evo-rus.com 04:08
Авто

В Сети показали 3500-сильный тягач с 27,9-литровым двигателем

Рабочий объём уникального силового агрегата составляет 27,9 литра. Тягач THOR 24 имеет 24 выхлопных патрубка.
Тарантас Ньюс 15 ноября в 07:17
Общество

Польша нашла замену российскому газу

Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров.
ТВ Центр 15 ноября в 07:48
Политика

Лукашенко отказался менять конституцию к выборам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году.
Lenta.ru 04:03
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru вчера в 05:24
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Адмирал», одержав 4-ю победу подряд

Sport24.ru 04:30
Футбол

Дзюба назвал результаты матча с Бельгией пощечиной

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал результаты матча с Бельгией.
Мойка78 вчера в 15:48
Единоборства

Макгрегор с восхищением отреагировал на бой Лобова с Найтом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил своего друга Артёма Лобова за поединок с Джейсоном Найтом на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 05:58
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
Evo-rus.com 03:27
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Армия и оружие

Израиль атаковал ХАМАС в секторе Газа после ракетного обстрела

Росбалт вчера в 07:18
Армия и оружие

ЗРК С-400 поступят на турецкое боевое дежурство к весне

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 будут поставлены на боевое дежурство армии Турции до весны.
Известия 05:35
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Гаджеты

Эксперты предупредили о скрытой угрозе бюджетных смартфонов

Эксперты рассказали о новой опасности смартфонов с операционной системой Android.
АБН вчера в 23:57
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Газета.Ru вчера в 12:25
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России

В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Evo-rus.com 14 ноября в 10:33
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Теннис

Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
RT на русском вчера в 11:35
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

СК России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщили в ведомстве в воскресенье, 17 ноября.
Известия 06:21
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Спорт-Экспресс 03:49
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное