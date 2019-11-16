Футбол

КоммерсантъКоммерсантъРоссия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Россия — Бельгия
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
19′
Торган Азар
33′
Эден Азар
40′
Эден Азар
Юрий Жирков
Зелимхан Бакаев
50′
52′
Дрис Мертенс
Юри Тилеманс
Роман Зобнин
Далер Кузяев
62′
67′
Томас Вермален
Жезон Денайер
72′
Ромелу Лукаку
77′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
Георгий Джикия
79′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
80′
Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу. Прошедшая в Санкт-Петербурге встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Россияне потеряли шансы на первое место в группе I. Бельгийцы стали победителями группы.
Читать в источнике
Комментировать288

Подробнее о событии

Не надо путать бодрость духа с грацией и пластикой. Дзичковский — о поражении сборной России

Матч ТВ14:53

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

РИА Новости13:52

Как Россия проиграла Бельгии - 1:4: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru14:00

Александр Бубнов: «Играй Бельгия в полную силу, счет был бы еще более неприличный»

Sportbox.RU14:41

Братья Азар зажгли в Петербурге, Бельгия разорвала Россию второй раз за год

Спорт день за днем14:03

Матч Россия – Бельгия посетили 53 317 зрителей

Sports.ru14:00

Эксперты: сборная России не входит в десятку фаворитов чемпионата Европы — 2020

Чемпионат14:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

Газета.Ru 05:24
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК 11:15
Теннис

Циципас обыграл Федерера и вышел в финал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 11:19
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин сбежал от пытавшихся ему помочь врачей в Москве

Известный актер Валерий Гаркалин почувствовал себя нехорошо, когда отдыхал в ресторане на Тверской улице в Москве.
Регион online 12:16
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за пребывание американских солдат

В соответствии с договором, который истекает в 2021 году, Япония платит США примерно $2 млрд. за то, что 54 тысячи военнослужащих защищают эту страну.
РБК 14:03
Армия и оружие

Эксперт назвал простой способ захвата Россией Прибалтики

Ferra 09:20
Космос

Crew Dragon оказался дешевле «Союза МС»

В ноябре вице-президент США Майкл Пенс заявил, что до марта 2020 года Соединенные Штаты отправят астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на собственном пилотируемом космическом корабле, что сделает ненужным российский «Союз МС».
Lenta.ru вчера в 04:21
Общество

Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 100

RT на русском 11:05
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Музыка

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Политика

Антонов оценил касающиеся русской культуры обвинения американских СМИ

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал обвинения американских СМИ в том, что Москва использует русскую культуру как инструмент влияния.
RT на русском 12:38
Здоровье

Глобальная эпидемия суперинфекций началась

Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Кино

В российский прокат выходит фильм Андрея Кончаловского «Грех»

14 ноября в российский прокат вышел новый фильм Андрея Кончаловского «Грех», посвящённый личности одного из «титанов Возрождения» Микеланджело Буонарроти.
REGNUM 14 ноября в 00:53
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.
Тарантас Ньюс вчера в 02:15
Политика

СМИ узнали о подготовке Украины к возвращению захваченных кораблей

Задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинские корабли могут быть переданы Украине ночью, сообщают украинские СМИ.
Коммерсантъ 14:30
Кино

Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM 14 ноября в 11:09
Шоу-бизнес

Жена Шумахера объяснила, почему молчит о состоянии мужа

Легендарный гонщик Михаэль Шумахер не хочет, чтобы о его состоянии знала общественность. Об этом заявила его жена Коринна.
Life.ru 08:16
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Ведомости вчера в 11:34
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

РИА Новости 09:55
Автоспорт

Хэмилтон победил в третьей практике на Гран-при «Формулы-1» в Бразилии

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьем тренировочном заезде на Гран-при Бразилии.
RT на русском 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное