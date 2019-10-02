Сборная России по регби уступила команде Ирландии в третьем туре Кубка мира по регби в Японии. Об этом 3 октября сообщает «Спорт-Экспресс». Россияне проиграли со счетом 0:35.

Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби

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