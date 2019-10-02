Баскетбол

ИзвестияИзвестияРоссия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби

Сборная России по регби уступила команде Ирландии в третьем туре Кубка мира по регби в Японии. Об этом 3 октября сообщает «Спорт-Экспресс». Россияне проиграли со счетом 0:35.
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Федотко – о матче с Ирландией: «Кто-то говорил, что проиграем 70-80 очков. Но мы сумели неплохо сыграть в защите»

Sports.ru11:08

Сборная Ирландии «всухую» разгромила россиян на Кубке мира по регби

Матч ТВ08:24

Регбист Артемьев: «У меня нет других чувств кроме гордости за выступление сборной России»

Sport24.ru10:17

Россия уступила Ирландии и потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира

Спорт-Экспресс08:12

Россия проиграла Ирландии 0:35 на Кубке мира по регби

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Ирландия обыграла Россию, россияне лишились шансов выйти в плей-офф ЧМ по Регби

Sport.ru08:58

Нужна попытка

Российская газетавчера в 14:02
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Российская газета 01 октября в 23:32
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Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже

Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
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Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
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Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
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Трамп назвал одобрение ВТО новых пошлин для ЕС своей победой

Разрешение ВТО ввести американские пошлины для Европейского союза — победа, какой не добивался ни один из предшественников Дональда Трампа, сообщил журналистам глава Соединённых Штатов.
REGNUM вчера в 17:55
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Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»

34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
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Пока одни петербуржцы жалуются на нарушителей парковки, другие – на их массовую эвакуацию. Например, на Петроградке

Фонтанка.Ру 10:09
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
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Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,46% - до $58,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:52 мск.
ТАСС 01 октября в 12:26
Политика

Ушаков оценил возможность встречи «нормандской четверки» в октябре

График президента РФ Владимира Путина вряд ли позволит провести саммит «нормандской четверки» в октябре, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Rambler News Service 10:44
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Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика

Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
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Политика

США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме

Российские дипломаты снова не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:00
Экономика

Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

Рогозин заверил, что центр впервые выйдет на чистую прибыль в 2024 году.
РБК 08:02
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

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Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Известия 06:33
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Президент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»

Privet-Rostov.ru 09:08
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Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой

В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
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Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября

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В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

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Стартовали продажи бюджетного хэтчбека Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
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Семь человек погибли при крушении бомбардировщика в США

При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны B-17 погибли семь человек.
VSE42.RU вчера в 21:17
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МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».
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В Петербурге открыли три новые станции метро

Пассажиров начали принимать станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". В конце августа по ветке было открыто тестовое движение.
Российская газета 09:58
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Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР

Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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