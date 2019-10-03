Российская команда по итогам трех матчей не смогла набрать очки и потеряла шансы на выход в плей-офф, заняв пятое место в группе А. Кубок мира проходит раз в четыре года с 1987 года. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии.

Российские регбисты проиграли ирландцам на Кубке мира

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