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РИА НовостиСборная России проиграла Португалии в финале Суперфинала Евролиги
Сборная России уступила команде Португалии в финале Суперфинала Евролиги по пляжному футболу в Португалии. Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Португалии. В составе команды России отличились Федор Земсков (7-я минута) и Алексей Макаров (11).
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Сборная России сыграет с Португалией в финале Евролиги по пляжному футболу
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