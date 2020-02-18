Общество
РИА НовостиРоссия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
Читать в источнике
Оценить3,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
Футбол
Дзюба рассказал о своём отношении к Карпину и Черчесову
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Здоровье
Росздравнадзор проведет проверку российских дженериков
Ранее в пятницу на совещании у Мишустина вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских противоопухолевых препаратов, их соответствия оригинальным по качеству, эффективности и безопасности.
Политика
Собчак был очень самонадеянным – Кудрин
Анатолий Собчак был очень самонадеянным человеком, именно этим можно объяснить его поражение на выборах губернатора Санкт-Петербурга, считает глава Счётной палаты России Алесей Кудрин, который в 1990-е годы работал в команде первого мэра Северной столицы.
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Армия и оружие
В ЛНА заявили об уничтожении судна с оружием в порту Триполи
Политика
Совбез ООН обсудит обострение ситуации в Донбассе
«Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня», — написал Николенко.
Авто
Pagani показала гиперкар за 5 млн евро
Корпорация Pagani показала новый гиперкар Imola, тираж которого будет ограничен.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Шоу-бизнес
Съемки седьмого сезона «Сватов» под Минском закончены
На самом деле коттедж принадлежит семье Празецких, которые радушно приняли шумный коллектив и были счастливы тому, что съемки любимого сериала проходят у них в доме.
Политика
В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией
В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Экономика
Управляющие не боятся вирусов
Портфельных управляющих крупнейших инвестиционных фондов больше волнуют приближающиеся выборы президента США, чем распространение коронавируса.
Наука
В США хотят использовать саранчу в военных целях
Чтобы насекомое выполняло поставленные перед ним задачи, нервные окончания саранчи предложено связывать с электродами.
Кино
Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева
В Кронштадте стартовали съемки фильма о подвиге группы Михаила Девятаева.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Армия и оружие
В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Общество
Эвакуированные из Китая в Тюмень завершили свой карантин
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
Политика
В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию предложила закрепить в основном законе страны неприкосновенность бывших президентов.
Общество
Граждан Украины доставят из Уханя во Львов — СМИ
Борт полетит из Уханя во Львов с промежуточной посадкой в Алма-Ате, сказано в сообщении.