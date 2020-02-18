Общество
РИА НовостиРоссия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 22:46, Ашберн
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia появится на 19 Android-смартфонах
Игровой сервис Google Stadia начнёт работать на многих смартфонах Samsung, Asus и Razer с 20 февраля.
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Политика
Летописец Путина раскрыл размер своей зарплаты
Журналист газеты «Коммерсантъ», корреспондент кремлевского пула Андрей Колесников раскрыл размер своей зарплаты.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
Культура
МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу
Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Политика
В Крыму захотели судиться с Украиной из-за перекрытия воды
В Крыму подготовят международный иск к Украине из-за перекрытия воды, заявил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Армия и оружие
Постпред Украины в ООН: «Оккупационные силы на Донбассе затмевают размеры многих европейских армий»
Выступая на заседании Совбеза ООН, г-н Кислица заявил: Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наёмниками в таком объеме, что они теперь затмевают размеры многих европейских армий.
Общество
Сергей Шнуров посвятил стихотворение «черному небу» в Красноярске
Кино
В сети появилось новое видео со съемок четвертой «Матрицы»
Автор YouTube-канала «Is It Worth It» опубликовал видео с возможных съемок новой части всеми любимой франшизы «Матрица».
Происшествия
Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Барнауле
Столкнулись два легковых автомобиля Серьезное ДТП произошло в ночь на 19 февраля в Барнауле.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Футбол
Дзюба рассказал об отношении к Черчесову и Карпину
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился мнением о наставнике "Ростова" Валерии Карпине и главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.