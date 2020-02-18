Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа

Коммерсантъ14:17

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

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Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

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