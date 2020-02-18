Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.
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Представитель России надеется на отмену решения суда в Гааге по делу ЮКОСа

ТАСС08:02

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

РБК15:09

Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Интерфакс12:15

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

РИА Новости07:34

Гаагский суд обязал Россию выплатить компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа

Коммерсантъ14:17

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд

Znak.com04:54

Апелляционный суд в Гааге обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе пленарного заседания нижней палаты во вторник заявил, что Госдуме и правительству РФ необходимо вернуться к обсуждению вопроса о повышении пенсионного обеспечения, учитывая улучшение макроэкономической ситуации.
ТАСС 08:18
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии

Вести.Ru 18:27
Здоровье

В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением передать на федеральное финансирование обеспечение дорогостоящими лекарствами больных спинальной мышечной атрофией (СМА).
РИА Новости вчера в 00:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Фигурное катание

Тутберидзе: «Не ощущала в Загитовой особого таланта»

Никогда не ощущала в ней особого таланта. Катание у нее было не очень хорошее, а прыгала она только риттбергер.
Sport24.ru 16 февраля в 07:13
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Биатлон

Назван состав сборной России на мужскую индивидуальную гонку ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров назвал состав команды на индивидуальную гонку чемпионата мира в Антерсельве, сообщает ТАСС.
Pravda.Ru 08:44
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия 03:17
Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru 19:18
Авто

В Южно-Сахалинске появились газовые эвакуаторы для «крузаков» и «сафарей»

Грузоподъемность машины ограничена мощностью механизма "подвеса машины" — для большей безопасности его грузоподъемность составляет 3,5 тонны.
Сахалин.Инфо 20:17
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Российская газета 18:45
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги на $1,5 млрд

В декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд.
Известия 20:19
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia вчера в 19:18
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
РИА Новости 13:40
Армия и оружие

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК 13:16
Общество

Россияне захотели получать вторую пенсию

О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.
Lenta.ru 18:21
Политика

СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ

Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
МонаВиста вчера в 11:46
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета 05:25
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Политика

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Ранее на заседании рабочей группы формулировку о неприкосновенности главы государства, прекратившего полномочия, озвучила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.
РИА Новости 03:46
Здоровье

Пять причин есть сало по утрам назвали медики

Медики рекомендуют употреблять сало именно по утрам, ибо только в этом случае оно стимулирует синтез желчи, что положительно сказывается на пищеварении.
Shraibikus News 11:43
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

РБК 17:13
Общество

РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда

ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Коммерсантъ 15:24
Технологии

Россияне столкнулись с новым методом телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa вчера в 01:23
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости вчера в 10:59
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Общество

Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
ТАСС 10:39
Футбол

Герман Ткаченко: «Смолов позвонил со сборов в Испании: „Нравится этот чемпионат. Давай попробуем“»

Потом связался с гендиректором «Локомотива» Василием Кикнадзе. А Семин на этот раз сразу же согласился.
Спорт-Экспресс 16:31
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте РФ

Неделю назад, 11 февраля, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 субъектах России.
Интерфакс - Россия 00:53
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