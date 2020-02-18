Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Общество Названа причина аномальной зимы в России Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.

Фигурное катание Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.

Общество Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.

Общество Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.

Общество В США арестовали мексиканца, завербованного Россией В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.

Авто В РФ представлен обновлённый Hyundai Solaris На петербургском заводе Hyundai состоялась официальная презентация обновленного седана Hyundai Solaris для российского рынка.

Экономика Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.