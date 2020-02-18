Общество
РБКРоссия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
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Наука
В пещерном кладбище неандертальцев нашли новую «цветочную могилу»
Экономика
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В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
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Число жертв коронавируса в Китае превысило две тысячи
Число зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй в центральной части Китая превысило 61,6 тыс. человек.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована
Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
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Филипп Киркоров проверил цвет настроения в Челябинске
В понедельник, 17 февраля, Филиппа Киркорова тепло принимали поклонники в зале челябинского театра оперы и балета.
Политика
В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
Общество
В США арестовали мексиканца, завербованного Россией
В аэропорту Майями американские пограничники арестовали мексиканца Гектора Алехандро Кабрера Фуэнтеса по подозрению в шпионаже в пользу России.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала.
Здоровье
Названа простая еда, которая поможет сжечь жир
Среди полезных углеводов названы цельнозерновые хлеб и макароны, овсяная каша, гречка и вареный картофель.
Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Авто
В РФ представлен обновлённый Hyundai Solaris
На петербургском заводе Hyundai состоялась официальная презентация обновленного седана Hyundai Solaris для российского рынка.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
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Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Экономика
В 2019 году количество нарушений информбезопасности в банках России выросло в пять раз
ЦБ РФ по итогам 2019 года выявил в банках и некредитных финансовых организациях (НФО) более 1,1 тыс. нарушение требований информационной безопасности, что в пять раз больше по сравнение с предыдущим годом.