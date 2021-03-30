Россия прорабатывает сценарии введения цифрового налога
Россия может ввести налог на цифровые услуги для IT-гигантов или присоединиться к международному подходу к налогообложению. Об этом рассказал эксперт Левон Айрапетян. Пока IT-гиганты платят налоги по месту их регистрации.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России
Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
РИА Новости22:23