Россия может ввести налог на цифровые услуги для IT-гигантов или присоединиться к международному подходу к налогообложению. Об этом рассказал эксперт Левон Айрапетян. Пока IT-гиганты платят налоги по месту их регистрации.

С чего всё началось Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. РИА Новости 22:23