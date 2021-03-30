Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Народные новости

Россия прорабатывает сценарии введения цифрового налога

Россия может ввести налог на цифровые услуги для IT-гигантов или присоединиться к международному подходу к налогообложению. Об этом рассказал эксперт Левон Айрапетян. Пока IT-гиганты платят налоги по месту их регистрации.В источнике
Народные новости
Deita.ru
Царьград
URA.Ru
Live24
АБН
Рамблер
Lenta.ru
Экономика сегодня
РИА Новости
SevastopolMedia.ru
ПРАЙМ
С чего всё началось

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
РИА Новости22:23

Подробнее о событии

В России могут ввести новый налог

Рамблер04:09

Эксперт назвал пути введения нового налога в России

Lenta.ru23:25

Названы варианты введения цифрового налога в России

Телеканал 360°00:27

Россия прорабатывает сценарии введения цифрового налога

Народные новости23:51

Как будет выглядеть «налог на Google» в России? Эксперт назвал два возможных варианта

Царьград00:30

Экономист назвал два сценария введения нового налога в России

URA.Ru22:55

Эксперт назвал два возможных варианта цифрового налога в России

РИА Новости22:23
Интересное

Россиянка Мария Степанова вошла в лонг-лист Международной Букеровской премии

Как сообщили ТАСС организаторы премии, Мария Степанова стала первой россиянкой, попавшей в лонг-лист с 2016 года, когда формат премии был изменен (ее решили проводить ежегодно и награждать за конкретную книгу, а не сборник произведений).
Коммерсантъ05:06

В Калининграде оштрафовали помывших ноги в часовне военнослужащих

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой в часовне у храма Христа Спасителя в Калининграде.
Российская газета05:38