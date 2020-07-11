с чего всё началось

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть 240-килограммовый сын Никаса Сафронова решил похудеть Лука Затравкин задумался о лишнем весе, едва не покалечив любовницу. 3

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru". 763

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 132

Фигурное катание Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации "Лучший тренер" премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.

Футбол «Химки» разгромили «Казанку» в контрольном матче В заключительном контрольном матче на сборах в Кратово «Химки» с крупным счетом обыграли «Казанку».

Футбол Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова» Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».

Общество Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время большинство коронавирусных стационаров в Москве вернулись к плановому приёму пациентов.

Гаджеты Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения. 1

Космос Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной» Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле. 16

Политика Трамп отверг идею вывода США из НАТО Трамп заявил, что не хочет выхода США из НАТО. Он также отметил, что добился от восьми стран НАТО повышения оборонных расходов до 2 % ВВП. 28

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами. 1,3K

Футбол «Фенербахче» хочет купить у «Зенита» Дзюбу Как сообщает источник, турецкий клуб уже связывался с форвардом, так как хочет купить опытного нападающего.

Автоспорт Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии» Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.