Коронавирус
Газета.RuРоссия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.Forbesвчера в 12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 13:34
Происшествия
Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге
Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 11:26
Космос
На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары»
Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.
REGNUM 02:05
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Известия вчера в 06:18
Космос
Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр
По мнению авторов исследования даже небольшая черная дыра размеров с грейпфрут, но массой в 5-10 раз превышающей массу Земли, могла бы объяснить различные гравитационные аномалии, которые многие ученые обнаружили в этой периферийной части солнечной системы.
Популярная механика 06:25
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Происшествия
В Хабаровске протестующие против ареста Сергея Фургала поблагодарили полицейских за невмешательство в ход акции
Эхо Москвы 01:11
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Кино
Выход фильма по Monster Hunter перенесли на 2021 год
Cyber.sports.ru 12:40
Хоккей
Защитник «Калгари Флэймз» отказался от участия в плей-офф НХЛ
От участия в плей-офф Национальной хоккейной лиги отказался защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хамоник, 11 июля сообщает пресс-служба НХЛ.
ИА Красная Весна 06:12
Общество
Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед
За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей.
Взгляд-инфо 02:14
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Наука
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Высокий уровень сахара в крови может негативно влиять на сосуды, а также способствовать образованию тромбов и развитию воспалительных процессов.
Российская газета 05:21
Политика
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле.
RT на русском 11:01
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Автоспорт
Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.
Спорт-Экспресс 10:34
Футбол
Стали известны составы «Сочи» и «Спартака» на игру 28-го тура
Как известно, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован (но он прилетел в Сочи с командой), поэтому игрой будет руководить его помощник.
Российская газета 13:22
Происшествия
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
Бывшая балерина Анастасия Волочкова после скандала в нижегородском селе Дивеево стала участницей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Pravda.Ru 09:04