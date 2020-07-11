с чего всё началось

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K

Космос На «Восточный» доставили первые элементы стартового стола для «Ангары» Москва, 11 июля 2020, 09:05 — REGNUM Первые составные части стартового стола для ракет-носителей семейства «Ангара» прибыли на космодром «Восточный» в Амурской области.

Общество Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук. 73

Космос Новый телескоп может помочь в обнаружении черных дыр По мнению авторов исследования даже небольшая черная дыра размеров с грейпфрут, но массой в 5-10 раз превышающей массу Земли, могла бы объяснить различные гравитационные аномалии, которые многие ученые обнаружили в этой периферийной части солнечной системы. 1

Происшествия Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу. 42

Общество Саратовцам грозят штрафы за включение музыки в обед За действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21.00 до 9.00, виновным грозит наказание в виде штрафа: для граждан - от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 2 до 5 тыс. рублей, для юрлиц - от 15 до 30 тыс. рублей. 35

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 63

Политика Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других стран не повлияет на намерение властей сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. 115

Происшествия Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина. 185

Автоспорт Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии» Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.