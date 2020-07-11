Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует
 из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.
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