с чего всё началось

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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Гаджеты Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона. 1

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 2,7K

Футбол «Локомотив» — «Уфа»: без проблем для «железнодорожников»? «Локомотив» не побеждает в трех матчах кряду, но прервется ли эта серия 12 июля в поединке с «Уфой» - ответ есть в нашем прогнозе.

Религия В Якутск впервые привезут уникальную святыню 12 июля в 9 ч 30 минут в Преображенский кафедральный собор будут принесены мощи святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила ИА SakhaNews пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (Сеньчукова).Уникальная святыня несколько лет назад передана в частную коллекцию из Рима, где в 67 году претерпели мученичество святые ученики Христовы.

Политика Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом Статья в газете The New York Times о связях России с талибами — сфабрикованный информационный вброс.

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Гаджеты Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получат поворотную камеру от своего предшественника Смартфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют главную фишку своего предшественника Zenfone 6. Речь идет о поворотной камере, которая выделяет устройства на цифровом рынке среди конкурентов.

Шоу-бизнес Собчак назвала способы улететь из России вопреки закрытым границам Собчак разместила в социальной сети фотографию, на которой она находится вместе со своим сыном на фоне берега, вероятнее всего, на Мальдивских островах. 77

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Здоровье Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube. 62

Общество В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки. 17