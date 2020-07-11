с чего всё началось

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.

Политика Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс". 7

Технологии Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам. 212

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 2

Происшествия Возбуждено 122 дела из-за незаконного сбыта анаболиков в Петербурге Возбуждено 122 уголовных дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Армия и оружие «Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 157

Гаджеты Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов. 6

Здоровье Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад Как известно, какао-бобы обладают полезными свойствами, однако нужно во всем знать меру, заявила в беседе с РИА Новости врач-эндокринолог Залина Гусова. 19

Политика ЮНЕСКО выразила сожаление из-за смены статуса собора Святой Софии Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле выразила глубокое сожаление в связи с решением турецких властей об изменении статуса собора Святой Софии в Стамбуле. 6

Здоровье Доктор Комаровский предостерег от необоснованного приема антибиотиков Последствия необоснованного применения антибиотиков могут быть серьезными, заявил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский 9 июля в видео, размещенном на своем канале в Youtube. 58