Коронавирус
Газета.RuРоссия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Россия прошла пиковую фазу негатива от пандемии коронавируса, ситуация постепенно нормализуется, следует из материалов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), которое рассчитывает индекс финансового стресса.Forbesвчера в 12:00
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Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
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Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 03:52
Здоровье
Минздрав объяснил низкую смертность от коронавируса в Башкирии
Летальных исходов пока 19.Считается, что в республике довольно низкий уровень смертности.
Bash.News вчера в 07:23
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Общество
29 москвичей стали жертвами коронавируса за последние сутки
29 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки от болезни, сообщает оперштаб.
Mockva.ru вчера в 16:38
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Как сообщалось, в начале 2019 года прокуратура заявила, что к концу лета завершит разбирательство о причинах гибели группы Дятлова.
Интерфакс 08:20
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском вчера в 10:48
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Авто
Названы системы, приводящие к снижению мощности мотора
Профиль 09 июля в 10:28
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Общество
Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12
Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга».
REGNUM вчера в 08:29
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Политика
В Хабаровске после задержания Фургала прошли обыски у пяти членов ЛДПР
Накануне.Ru вчера в 01:45
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском вчера в 09:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Технологии
В приложениях на iPhone по всему миру произошел сбой
От пользователей iPhone и iPad по всему миру поступают жалобы на сбои в работе приложений для iOS.
НТВ вчера в 09:01
Общество
Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны
Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников.
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Происшествия
Суд арестовал депутата парламента Ингушетии Белхороева
Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев был задержан 10 июля, у него в доме был произведен обыск.
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Общество
Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова за общение со СМИ
Полномочный представитель Совфеда в Конституционном суде Андрей Клишас предупредил адвокатов сторон в деле Михаила Ефремова, что у юристов могут быть проблемы, если они станут превращать судебное разбирательство в шоу.
Невские Новости 02:33
Технологии
Философский факультет МГУ и Epic Games объявили о сотрудничестве
Философский факультет МГУ и Epic Games станут партнерами.
CyberSport.ru 08:11
Единоборства
Российский боец Ян может набрать до 7 кг до боя за титул чемпиона UFC
Российский боец Петр Ян может набрать до семи кг перед боем за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против Жозе Альдо.
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