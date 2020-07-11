с чего всё началось

В России уменьшился индекс финансового стресса, который в конце марта из-за пандемии коронавируса превышал отметку 3,12 пункта. Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Космос Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной» Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе. 13

Происшествия Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова Как сообщалось, в начале 2019 года прокуратура заявила, что к концу лета завершит разбирательство о причинах гибели группы Дятлова. 1K

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 1

Общество Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти. 231

Происшествия Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей. 82

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Ранее ИА REGNUM сообщало, 10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей двухдневной поездки в Татарию посетил завод по производству углеродного волокна в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Алабуга». 152

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Общество Правительство захотело разрешить частичное разглашение врачебной тайны Законопроект предлагает разрешить после смерти пациента передавать сведения, составляющие врачебную тайну, указанным им при жизни лицам, включая членов семьи и близких родственников. 1

Происшествия Суд арестовал депутата парламента Ингушетии Белхороева Депутат Народного собрания Республики Ингушетия Якуб Белхороев был задержан 10 июля, у него в доме был произведен обыск. 25