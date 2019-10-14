РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, пуски ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

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