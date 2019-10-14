Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях

РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, пуски ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Минобороны РФ заверили, что учения «Гром-2019» не направлены против других стран

Интерфакс06:18

Минобороны: учения стратегических ядерных сил РФ будут носить оборонительный характер

Новые Известия05:37

На учениях ядерных сил «Гром-2019» отработают новые способы управления войсками

ТК Звезда06:59

Россия проведет учения стратегических сил с 213 пусковыми установками РВСН

ТАСС04:20

В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет

RT на русском05:19

Минобороны анонсировало учения с пусками крылатых и баллистических ракет

РБК04:43

Учения ядерных сил «Гром-2019» пройдут только на российских полигонах

РИА Новости05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Политика

Зеленский назвал события в Крыму и Донбассе шоковой терапией

«Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, аннексированный Крым и начало войны в Донбассе — это всё было шоковой терапией», — заявил он.
RT на русском 09:31
Политика

Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
REGNUM 08:08
Общество

Мужчина разыграл гостей на собственных похоронах, заговорив из гроба

Вести.Ru 09:06
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения заключенного в петрозаводской колонии

РБК 09:04
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика

Матвиенко выступила против возвращения смертной казни в России

ТАСС 08:56
Происшествия

В Подмосковье избили российскую чемпионку мира по боксу

РИА Новости 09:56
Общество

Какой будет погода в тот день, который определяет зиму

Обычно на Покров случается похолодание и первый снег. Этот день - граница между ушедшим летним теплом и набирающей обороты зимой.
Стерлеград вчера в 23:15
Происшествия

Читинец зарезал жену на глазах у детей

Вести.Ru 08:32
Футбол

Азар — о критике: я пока плохо понимаю испанский язык

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ответил на критику в свой адрес о начале карьеры в испанском клубе.
Чемпионат 10:25
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Политика

Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Армия и оружие

Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии

Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Общество

В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование

Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал современную систему высшего образования в России.
Lenta.ru 02:52
Финансы

В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Политика

Украинские националисты вышли на марш в Киеве

В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия

Москалькова назвала «мутантом» убийцу девочки в Саратове

9111.ru 08:08
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Общество

В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту строительства храма

ТАСС 05:41
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Политика

Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Экономика

«Стив Джобс в мире пиццы»: основатель «Додо Пиццы» рассказал о создании «компании-киборга»

«Федор — Стив Джобс в мире пиццы», — сказал об Овчинникове его партнер и акционер «Додо Пиццы» Денис Грин — «одно из самых больших имен» в индустрии пиццы, пишет Bloomberg.
Forbes 04:10
Политика

В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции

Комсомольская правда 08:54
Недвижимость

В России снизилась цена на аренду жилья

Стоимость аренды жилья в некоторых крупных российских городах значительно снизилась в октябре текущего года.
УтроNews 04:16
Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное