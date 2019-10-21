Армия и оружие
Газета.RuРоссия проведет наблюдательные полеты над США и Польшей
Военные из России готовятся к проведению наблюдательного полета над Соединенными Штатами и Польшей. Об этом пишет газета "Красная звезда". Планируется, что наблюдательные полеты состоятся в этом месяце и пройдут они в рамках Договора по открытому небу (ДОН).
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Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.Красная звезда17:00
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Газета.Ru 16:00
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Обсерватория «Спектр-РГ» готовится к прибытию на рабочую точку
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Три камчатских школьницы полетели в Артек став федеральными победителями акции «Здоровое питание - активное долголетие» Всероссийского движения «Сделаем вместе!», - сообщили «КамИнформ» в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
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В Красноярском крае объявили траур по погибшим при прорыве дамбы
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По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Турецкая армия взяла под контроль сирийский приграничный Рас-эль-Айн
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МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
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Боец Росгвардии погиб во время экзамена
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