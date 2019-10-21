Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.

с чего всё началось

Военные из России готовятся к проведению наблюдательного полета над Соединенными Штатами и Польшей. Об этом пишет газета "Красная звезда". Планируется, что наблюдательные полеты состоятся в этом месяце и пройдут они в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Россия проведет наблюдательные полеты над США и Польшей

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