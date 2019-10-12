Футбол
Советский спортСегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
После семи туров российская команда с 18 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая занимающей первое место сборной Бельгии три очка и, опережая идущий третьим Кипр на восемь.
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Кипр - Россия 13 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Комсомольская правдавчера в 17:00
Сборная России по футболу сыграет с командой Кипра в отборочном матче ЧЕ-2020
ТАСС Спортвчера в 17:14
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