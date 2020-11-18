Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей
Отмечается, что контракт на строительство был подписан еще в 2019 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Реализация проекта обойдется государству в 65 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что «посольство» для продвижения туров в Арктику создадут в Архангельске.В источнике
С чего всё началось
Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд
К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон.
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