Отмечается, что контракт на строительство был подписан еще в 2019 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Реализация проекта обойдется государству в 65 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что «посольство» для продвижения туров в Арктику создадут в Архангельске.

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