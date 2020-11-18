Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru

Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей

РБК
Lenta.ru
RuNews24.ru
Дождь
Русская Планета
Daily Storm
Отмечается, что контракт на строительство был подписан еще в 2019 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Реализация проекта обойдется государству в 65 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что «посольство» для продвижения туров в Арктику создадут в Архангельске.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд

К настоящему времени участники проекта провели морские и инженерные изыскания на более половины трассы, построили береговую станцию в Териберке, начали проектирование аналогичных объектов в поселках Амдерма и Диксон.
РБКвчера в 12:19
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей

Lenta.ru17:33
РБК

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за ₽65 млрд

РБКвчера в 12:19
RuNews24.ru

Власти России проведут высокоскоростной интернет в Арктику

RuNews24.ru17:11
Фонтанка.Ру

Арктику хотят покрыть высокоскоростным интернетом. Для этого Россия готова потратить шесть лет и 65 млрд рублей

Фонтанка.Рувчера в 15:57
Daily Storm

Конкурент «МегаФона»: власти проведут высокоскоростной интернет от Мурманска до Владивостока

Daily Stormвчера в 14:56
Дождь

Власти проведут высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей

Дождьвчера в 13:37
Русская Планета

В Арктику проведут высокоскоростной интернет за 65 млрд рублей

Русская Планета17:30

В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против РФ из-за Навального

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию по делу российского оппозиционера Алексея Навального, в котором законодатели осуждают его "отравление" и призывают американские власти к введению санкций против России.
РИА Новости16:58

Свердловского депутата поместили под домашний арест по делу о педофилии

Депутат думы Байкаловского сельского поселения в Свердловской области Владимир Барыкин заключен под домашний арест по уголовному делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней, сообщили журналистам в пресс-службе областного суда.
РИА Новостивчера в 06:07

Объявлен состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

В составе женской сборной на первых этапах Кубка мира выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.
ТАСС Спортвчера в 04:20

Ссуды тень: банки стали давать кредитки только каждому пятому

Ужесточение кредитной политики банками в условиях неопределенности, вызванной весенним карантином, стало основной причиной уменьшения уровня одобрения по займам, отмечает гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.
Известия16:01