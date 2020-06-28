Россия провела эксперимент по применению "стаи" истребителей Су-35 под управлением самолета 5-го поколения Су-57. Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Об этом агентству ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе. По словам одного из них, эксперимент проводился в реальных боевых условиях.

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