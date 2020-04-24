с чего всё началось

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Экономика Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по арендным платежам Большинство (60%) российских предпринимателей из-за эпидемии коронавируса не справляются с арендными платежами и пытаются договориться с арендодателями о пересмотре договоров.

Общество Москву не станут украшать к 1 Мая «С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 Мая», — приводит Интерфакс слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. 2

Политика Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News.

Здоровье Минздрав назвал опасные для беременных препараты от коронавируса Опасные препараты названы в новых рекомендациях Минздрава России, передает ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Музыка Вышел клип «Мумий Тролль» на сингл «Лира» В YouTube опубликован новый клип группы «Мумий Тролль» на сингл «Лира». Дату выхода нового альбома музыканты пока не раскрывают.

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано. 131

Общество ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 164

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 241

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 25

Авто Авторынку России прочат несколько сценариев падения Предполагается, что из-за этих факторов кризис может длиться не один год, приведя к массовым банкротствам, падению доходов и платежеспособности населения и предприятий, убытки от ряда видов деятельности - и спад интереса к автомобиля, в итоге.

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 51

Футбол Газзаев настаивает на расширении РПЛ до 18 клубов Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев настаивает на расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.

Гаджеты Xiaomi придумала смартфон с поворотными дисплеем и камерой Китайская компания Xiaomi, по сообщению ресурса LetsGoDigital, размышляет над весьма необычным смартфоном, полностью лишённым фронтальной камеры.

Общество В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.

Общество Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России. 13

Политика Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером.