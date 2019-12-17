с чего всё началось

Предлагается ввести санкции сроком на три года для юридических лиц, "привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины". Об этом говорится в первом пункте документа.

Шоу-бизнес Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.

Политика Сенат одобрил военный бюджет США на 2020 год Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Технологии Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.

Здоровье Володин указал на низкую зарплату врачей В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». информация об этом опубликована на сайте парламента в пятницу, 13 декабря.

Экономика Матвиенко заинтересовалась любовью Орешкина к цветам из-за НДС Матвиенко в ответ напомнила о том, что с 1 января 2019 года для цветоводов ввели налог на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 20%.

Технологии NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST).

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".