Политика
Газета.RuРоссия расширила санкции в отношении Украины
Предлагается ввести санкции сроком на три года для юридических лиц, "привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины". Об этом говорится в первом пункте документа.
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с чего всё началось
Из документа следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.RT на русском08:49
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