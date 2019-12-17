Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия расширила санкции в отношении Украины

Предлагается ввести санкции сроком на три года для юридических лиц, "привлеченных к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на временно оккупированной территории Украины". Об этом говорится в первом пункте документа.
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 следует, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.
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