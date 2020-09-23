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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.В источнике
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RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русскомвчера в 09:40
Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ruвчера в 10:15
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новостивчера в 10:03
Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Газета.Ruвчера в 12:47
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБКвчера в 09:28
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъвчера в 09:27
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАССвчера в 09:21

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

В «сториз» инстаграма команды Тутберидзе опубликовано сообщение супруги Плющенко Яны Рудковской из личной переписки с Загитовой: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже».
Советский спорт22 сентября в 16:40
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUMвчера в 09:49
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Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
RT на русскомвчера в 16:46
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
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Константин Сонин: «Не нужно придумывать белорусов, которые хотят быть в России»

Получается, это нужно сделать такой скачок: во-первых, там нужно придумать людей, которые так же хотят быть в России, придумать, что там есть какой-то гражданский раскол типа Донбасса, а после этого отреагировать на вот этот придуманный и сделанный нами раскол.
Новые Известия22 сентября в 07:07