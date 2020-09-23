Россия расширила санкционный список против Евросоюза
Смотрите также
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Гент — Динамо (Киев) 1:2
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
После инаугурации Лукашенко в Белоруссии прошли акции протеста
Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
США ввели новые санкции против российских граждан и компаний
Песков оценил публикацию СМИ разговора Путина и Макрона о Навальном
Прокуратура Болгарии обвинила двух дипломатов России в шпионаже
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Tesla выпустит бюджетный беспилотник в 2023 году
В Минобороны сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе
Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.В источнике
Подробнее о событии