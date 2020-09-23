Россия расширила санкционный список для невъездных граждан ЕС
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В ответ на действия Европы Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещено въезжать на российскую территорию. «Число фигурантов списка доведено до паритетного с аналогичным списком Евросоюза», – подчеркнули в МИД России.В источнике
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