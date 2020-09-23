Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RuNews24.ru
RuNews24.ru

Россия расширила санкционный список для невъездных граждан ЕС

В ответ на действия Европы Россия приняла решение расширить список граждан ЕС, которым запрещено въезжать на российскую территорию. «Число фигурантов списка доведено до паритетного с аналогичным списком Евросоюза», – подчеркнули в МИД России.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Газета.Ru12:47
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБК09:28
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новости10:03
RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русском09:40
Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ru10:15
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъ09:27
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАСС09:21

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Эл01:57
138

Модель Тьюринга объяснила происхождение австралийских «кругов фей»

Снимок «кругов фей», сделанный с дрона / ©Геттингенский университет Систематическая и детальная полевая работа ученых из Германии и Австралии позволила впервые в такой экосистеме всесторонне проверить, подчиняются ли круги модели Тьюринга.
Naked Science08:01

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
1,9K

Белоусов признал подход к повышению НДПИ слишком прямолинейным

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник, 22 сентября, заявил, что повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний и производителей удобрений объясняется «особой ситуацией» и оно будет дифференцированным.
РБК13:21
1