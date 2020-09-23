Россия расширила санкционный список против Евросоюза
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Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.В источнике
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