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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.В источнике
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Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Газета.Ru12:47
RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русском09:40
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новости10:03
Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ru10:15
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБК09:28
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъ09:27
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАСС09:21

СК завершил расследование дела против депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при выплате премий помощнице депутатом Мосгордумы Олегом Шереметьевым, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс12:22
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звезда00:17
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Аксенов поручил расследовать отказы в госпитализации с пневмонией

«По каждому обращению, где люди с тяжёлыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально мне каждый день докладываете в телефонном режиме», – дал поручение министру здравоохранения республики Игорю Чемоданову Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь04:22
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru08:58
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