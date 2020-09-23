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Газета.Ru
Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Россия расширила санкционный список против Евросоюза в ответ на соответствующий шаг Брюсселя. Москва восстановила паритет с ЕС в количестве представителей европейских стран и институтов, которым запрещен въезд в страну.В источнике
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Газета.Ru

Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Газета.Ruвчера в 12:47
Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ruвчера в 10:15
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъвчера в 09:27
RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русскомвчера в 09:40
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБКвчера в 09:28
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новостивчера в 10:03
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАССвчера в 09:21

В Минздраве Алтайского края объяснили очереди на КТ легких

Количество исследований увеличили вдвое Возникновение очередей в Диагностическом центре Алтайского края связано с "увеличением работы по ранней диагностике внебольничных пневмоний", утверждают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
АМИТЕЛвчера в 09:38
5

Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Лукашенко назвал протестующих дрянью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед военнослужащими назвал «дрянью» протестующих и поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в стране.
URA.Ru19:18
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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