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РИА Новости
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
В последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны, российских граждан. Действия, как и прежде — в обход существующих международных норм. ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом.
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Вести.Ru

Россия и Евросоюз обменялись черными списками

Вести.Ru10:15
РИА Новости

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

РИА Новости10:03
Известия

Россия расширила список невъездных граждан ЕС

Известия09:23
РБК

Москва расширила «черный список» ЕС до паритета

РБК09:28
Коммерсантъ

Россия расширила санкционный список для Евросоюза

Коммерсантъ09:27
RT на русском

Россия расширила чёрный список невъездных граждан Евросоюза

RT на русском09:40
ТАСС

Захарова заявила, что РФ расширит ответный санкционный список на въезд представителей ЕС

ТАСС09:21

МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному

Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел, заявила в ходе брифинга, что власти Германии до сих пор не предоставили какие-либо данные по инциденту с Алексеем Навальным.
МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному
RuNews24.ru09:54
7

Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости08:54
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ВККС разрешила возбудить дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей России разрешила следователям возбудить уголовное дело о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной.
RT на русском09:36
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира

Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
РИА Новости10:11