В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

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