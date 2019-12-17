Политика

Вести.RuВести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Россия расширила санкции против граждан и товаров Украины

Известия18:15

Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

RT на русском14:23

Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС09:18

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

РИА Новости08:47

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Lenta.ru08:28

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

РБК08:27

Россия расширила санкции против Украины

Коммерсантъ08:58
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

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