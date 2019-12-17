Политика
Вести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Здоровье
В модернизации первичного звена не смогут принять участие 38 регионов
Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.
Авто
Новый Cadillac Escalade получил уникальный дисплей
Новый внедорожник Cadillac Escalade сможет похвастаться ультрасовременным вогнутым дисплеем диагональю около 1 метра.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
По данным СК, в деревне Химози Гатчинского района 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь.
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Авто
Новый документ на автомобили появится в России
Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Общество
Россиян предупредили о подорожании сотовой связи
Из-за изменений в тарифах операторов в России подорожает мобильная связь. Рост цен будет заметен после Нового года.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко
Тренерский штаб Этери Тутберидзе жестко отреагировал на заявления Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Политика
Медведев не оставил Украине выбора
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о поставках газа Украине может быть принято только по «нулевому варианту», и никак иначе.
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Кино
Российский мультфильм оказался в шорт-листе «Оскара»
На Международном кинофестивале в Тиране, который состоялся с 23 о 29 сентября, анимационный фильм стал призёром.
Армия и оружие
Турция готовится к вторжению в Ливию
Анкара готова оказать правительству Ливии во главе с Файезом Сараджем любую военную помощь, какая ей необходима, сказал в воскресенье в интервью телеканалу A-Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows
Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Гаджеты
Самый дешёвый шестиядерник стал ещё лучше: AMD Ryzen 5 1600 теперь построен на Zen+
Пользователи же новых Ryzen 5 1600 отмечают, что процессоры обладают более высоким IPC, поддерживают модули оперативной памяти с более высокой частотой, и работают с более высокой тактовой частотой сами по себе.
Происшествия
На суде показали видео истязаний мальчика из Омска
Отчим записывал на видео пытки, когда он заставлял ребёнка стоять коленями на гречке, пинал его, если тот стоял неровно.
Общество
МЧС предупредило о тумане в Москве
«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.
Музыка
Певица Валерия оценила первый после инсульта концерт Николая Носкова
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Футбол
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Музыка
Клип «Last Christmas» осовременили к Новому году
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе
Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.