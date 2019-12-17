Политика

Вести.RuВести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
Читать в источнике
Комментировать263

Подробнее о событии

В России расширили перечень запрещенных к ввозу украинских товаров

Известия09:00

Россия расширила санкции против Украины

Коммерсантъ08:58

Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины

Газета.Ru09:54

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

РБК08:27

Правительство России расширило санкционный список граждан Украины

RT на русском09:19

Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС09:18

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

РИА Новости08:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:33, Ашберн
Происшествия

Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Авто

УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»

В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Picsnews.net 09:04
Экономика

В России ужесточат выдачу ипотеки

Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Lenta.ru 07:03
Кино

Иван Дорн сыграет в фильме Кирилла Серебренникова

РЕН ТВ 08:56
Фигурное катание

Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Pravda.Ru 09:58
Политика

Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус

В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Коммерсантъ 07:18
Происшествия

Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью

RT на русском 06:58
Происшествия

В Киеве 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания Рады

РИА Новости 09:21
Политика

Яценюка и Турчинова лишили госохраны

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
News.ru 10:08
Общество

Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Известия вчера в 09:39
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
RT на русском 05:06
Общество

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
РБК 10:18
Авто

Honda покажет в Токио юбилейную версию родстера S2000

Кроме юбилейного Honda S2000 компания привезёт на выставку Tokyo Auto Salon модель Civic Type R серии GF-EK9, минивэн Step WGN, оснащённый пассажирским креслом на колёсиках и трансформируемым салоном, а также детский автомобиль под названием Aibou.
Тарантас Ньюс вчера в 03:33
Кино

Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»

Россия – Культура 02:36
Политика

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
РБК 10:09
Футбол

Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:23
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия 09:44
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
РИА Новости 09:18
Общество

Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Газета.Ru 07:51
Культура

Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит

Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
Игромания.ру 08:54
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 09:53
Шоу-бизнес

РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы

Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Вести Подмосковья 04:44
Общество

России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
REGNUM 01:00
Экономика

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
РБК вчера в 09:58
Музыка

Дробыш нецензурно ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Газета.Ru 07:38
Армия и оружие

В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны

Интерфакс 14 декабря в 15:38
Происшествия

В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку

По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Российская газета вчера в 02:58
Технологии

«Яндекс» лишил Турцию сервисов Google

Ранее в РФ аналогичное решение Федеральной антимонопольной комиссии обязало Google внести изменения в программное обеспечение Android-смартфонов и теперь при запуске браузера, а также во время первоначальной настройки системы предоставляется выбор между сервисами Google, Yandex и Mail.ru.
Популярная механика 08:01
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное