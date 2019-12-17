Политика
Вести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Авто
УАЗ запатентовал новое оснащение для «Русского Прадо»
В Сети появились новые данные о внедорожнике УАЗ, прозванном «Русским Прадо».
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Фигурное катание
Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой
Политика
Россия инвестирует $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус
В модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Происшествия
Задержанный под Гатчиной мужчина запугивал свою семью
Политика
Яценюка и Турчинова лишили госохраны
Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и экс-спикера Верховной Рады Александра Турчинова лишили государственной охраны.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания "Российские автомобильные дороги" (" Автодор") подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Авто
Honda покажет в Токио юбилейную версию родстера S2000
Кроме юбилейного Honda S2000 компания привезёт на выставку Tokyo Auto Salon модель Civic Type R серии GF-EK9, минивэн Step WGN, оснащённый пассажирским креслом на колёсиках и трансформируемым салоном, а также детский автомобиль под названием Aibou.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Футбол
Глава РПЛ высказался о неудаче российских клубов в еврокубках
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкин поделился мнением о невыходе российских клубов в весеннюю стадию еврокубков, передает РИА "Новости".
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Культура
Художник сериала «Ведьмак» объяснил, почему медальон Геральта так выглядит
Работу над рядом аспектов сериала доверили польской видеостудии Platige Image, а дизайном логотипа сериала, «внутренней» карты и того самого медальона занимался Михал Невяра, большой поклонник и знаток книг Wiedźmin.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Общество
России отвели 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Армия и оружие
В Бельгии отмечают 75-летие Арденнского сражения Второй мировой войны
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
По данным следствия, 35 -летний программист из Омска с апреля по май 2019 года в воспитательных целях ставил своего 8-летнего пасынка на длительное время коленями на гречневую крупу.
Технологии
«Яндекс» лишил Турцию сервисов Google
Ранее в РФ аналогичное решение Федеральной антимонопольной комиссии обязало Google внести изменения в программное обеспечение Android-смартфонов и теперь при запуске браузера, а также во время первоначальной настройки системы предоставляется выбор между сервисами Google, Yandex и Mail.ru.
Политика