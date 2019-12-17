Политика

Вести.RuВести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Аналитик просчитал возможные последствия от расширения антиукраинских санкций

Газета.Ru13:36

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Lenta.ru08:28

Россия расширила санкции против Украины

Коммерсантъ08:58

Россия расширила санкции против украинских граждан и товаров

РИА Новости08:47

Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

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Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

РБК08:27

Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС09:18
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«ВКонтакте» заблокировал Захара Прилепина за сбор помощи Донбассу

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Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
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Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
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Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

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В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы

В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
RuNews24.ru 15:28
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Слуцкий: США «проталкивают» свой СПГ в Европу в ущерб европейцам

Руководитель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий в своем микроблоге в Твиттере обвинил власти США в стремлении любой ценой "протолкнуть" свой СПП в Европу, не взирая на то, что европейским странам это может быть не выгодно.
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Общество

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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Бабочки-медведицы не боятся хищников

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Немцов мог стать преемником Ельцина вместо Путина

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Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
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Политика

Трамп назвал процесс своего импичмента «попыткой госпереворота»

Процесс импичмента президента США Дональда Трампа является «незаконной, партийной попыткой государственного переворота».
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Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Инопланетяне сканируют Землю лазером: свечение может быть признаком установки связи

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Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
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Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
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Сергей Лазарев рассказал о суррогатной матери своих детей

Известный певец Сергей Лазарев в интервью изданию Hello! дал ответ на вопрос о суррогатной матери своих детей.
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Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Газета.Ru вчера в 04:57
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой погоде в январе

Гидрометцентр РФ сообщил, что погода в январе в Москве не ожидается очень морозной. После Нового года прогнозируется чуть выше нормы.
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Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
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В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»

Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
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На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4

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Экономика

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный»

Еще летом этого года у фонда в «Восточном» был контрольный пакет, но после решения суда, предписавшего Evison исполнить опцион на 9,9% акций банка в пользу «Финвижн» Артема Аветисяна, контроль перешел к другой группе акционеров, пришедших в «Восточный» после объединения с Юниаструм Банком.
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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
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Перовскиты улучшили и удешевили

Исследователи из Великобритании и Италии разработали новые материалы, которые могут удешевить процесс преобразования тепловой энергии в электрическую.
Индикатор 11:16
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