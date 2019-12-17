Политика

Вести.RuВести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Аналитик просчитал возможные последствия от расширения антиукраинских санкций

Газета.Ru13:36

Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

RT на русском14:23

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

РБК08:27

Россия расширила санкции против украинских граждан и товаров

РИА Новости08:47

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Lenta.ru08:28

Россия расширила санкции против Украины

Коммерсантъ08:58

Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС09:18
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:06, Ашберн
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Федун связал спад спроса на топливо и машины с жесткой политикой ЦБ

Продажа меньшего количества новых автомобилей не увеличивает ресурсную базу, «то есть спроса на моторные топлива не будет», заявил Федун.
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Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
РИА Новости 01:41
Гаджеты

Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
ТАСС 15 декабря в 05:32
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
RT на русском 13:19
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США

Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
RT на русском 11:48
Происшествия

СК проверит данные о призывах убить девочку с большим родимым пятном

Следствие проводит проверку по информации СМИ о проблемах семьи девочки из Курганской области, которая родилась с большим родимым пятном, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 12:25
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК 14:39
Футбол

Команды выступили против антирасистских картин с обезьянами в Серии А

РБК 07:09
Политика

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады

Владимир Зеленский прокомментировал столкновения у Верховной рады На Украине во вторник прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о купле-продаже сельскохозяйственных земель, который продвигается правящей партией «Слуга народа».
Коммерсантъ 14:45
Политика

Польша рискует покинуть Евросоюз из-за судебной реформы

Судебная реформа, спор вокруг которой продолжается в Польше в течение последних нескольких лет, может спровоцировать выход страны из состава Европейского союза, поскольку противоречит законодательству ЕС.
Наша версия 13:23
Технологии

Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

ToDay News Ufa 07:16
Политика

В Баку началась встреча президентов Азербайджана и Украины

REGNUM 02:34
Футбол

Гвардиола: «Мечтал играть вместе с Зиданом»

Евро-футбол.ру 12:26
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Футбол

Астон Вилла — Ливерпуль 2:0 (1-й тайм)

Основной состав «Ливерпуля» в среду, 18 декабря, сыграет против мексиканского «Монтеррея».
RuNews24.ru 14:48
Кино

Показаны первые кадры фантастической комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

В сеть выложили первые кадры нового фильма про приключения повзрослевших Билла и Теда, роли которых исполняюит Алекс Уинтер и Киану Ривз.
REGNUM 14:17
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Технологии

Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 03:07
Армия и оружие

Опубликовано видео воздушной дуэли МиГ-31БМ над Тихим океаном

Истребители морской авиации МиГ-31БМ приняли участие в учениях над акваторией Тихого океана на Камчатке.
iReactor 15 декабря в 23:35
Армия и оружие

Российский спецназ вооружат «бесшумной смертью»

Спецназ планируют оснастить новейшими бесшумными автоматами АСМ, которые представляют собой модернизированную версию оружия «Вал».
Ferra вчера в 08:02
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10

В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
iXBT.com вчера в 13:55
Политика

Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

RuNews24.ru 12:50
Футбол

Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»

РИА Новости 10:55
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
RT на русском 13:41
Футбол

Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.
Взгляд.ру 14:45
Политика

Трамп назвал процесс импичмента «незаконной попыткой госпереворота»

Президент США Дональд Трамп накануне голосования по импичменту в палате представителей назвал этот процесс "незаконной, партийной попыткой государственного переворота".
РИА Новости 15:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Зайцева боится выходить из дома

Маргарита утверждает, что теперь боится выходить из дома, а еще ей поступают странные звонки.
Вести Подмосковья 11:22
Авто

Россияне выбрали любимый цвет автомобиля

Россияне выбрали любимый цвет автомобиля По данным компании "Авилон", жители России предпочли довольно непрактичный цвет.
Экспресс газета 14:04
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК 07:16
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