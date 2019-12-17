Политика

Вести.RuВести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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В Совфеде объяснили расширение экономических санкций против Украины

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