Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации. Такие меры приняты в ответ на продление Киевом действия пошлин на ввоз товаров из России.

Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

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