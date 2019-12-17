Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

Правительство расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу в страну с Украины, постановление опубликовано на портале правовой информации. Такие меры приняты в ответ на продление Киевом действия пошлин на ввоз товаров из России.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины

РИА Новости08:47

Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

RT на русском14:23

Россия расширила санкции против Украины

Коммерсантъ08:58

Россия расширила санкции против граждан и товаров Украины

Известия18:15

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Lenta.ru08:28

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

РБК08:27

Какие контрсанкции вводила Россия в отношении Украины

ТАСС09:18
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В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
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Напомним, ранее глава турецкого государства Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на американские санкции может закрыть для военных Соединенных Штатов такие базы, как Инджирлик и Кюреджик.
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Армия и оружие

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Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
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Петр Ян и Коди Гарбрандт чуть не подрались после UFC 245

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Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»

Сенат США одобрил законопроект (National Defense Authorization Act, NDAA) об оборонном бюджете на 2020 финансовый год.
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Вышел трейлер мультфильма о Супермене из СССР

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Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
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В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
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Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

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Политика

Врач Байдена рассказал о его здоровье

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На Сахалине трех сотрудников полиции осудили за пытки женщины

Троих сотрудников полиции на Сахалине приговорили к колонии общего режима за пытки задержанной ими женщины, информирует в среду пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 20:27
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