Политика
Вести.RuРоссия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
В настоящее время в перечень входят порядка 570 человек. Кроме того, российское правительство расширило список товаров, которые запрещено ввозить с территории Украины. Такое решение является ответным на санкции.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Экономика
ЛГЭК загоняет в финансовую яму муниципальные предприятия Липецка
Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Политика
Донбасс взял курс на интеграцию с Россией
Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин.
Авто
Стартовало производство обновлённой Lada 4x4
"АвтоВАЗ" заявил, что в салоне удалось повысить шумоизоляцию, благодаря модернизированным опорам силового агрегата, а также дополнительным шумо-виброгасящим наклейкам на его защите.
Наука
Замороженная кровь для переливания помогла детям выжить не хуже свежей
Американские специалисты смогли узнать, что замороженная кровь человека для переливания помогла детям выжить не хуже, чем свежая кровь.
Хоккей
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря
Женская хоккейная лига (ЖХЛ) в преддверии новогодних праздников представила лимитированный календарь на 2020 год.
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Происшествия
В Киеве митингующие устроили стычки с полицейскими у здания Рады
В Киеве возле здания Верховной рады идут столкновения между митингующими и полицией, трансляцию с места событий ведет телеканал "Наш".
Происшествия
Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть
На северо-западе Москвы произошла трагедия: 12-летняя девочка разбилась насмерть, записывая видео в популярную среди подростков социальную сеть.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Футбол
Лев Лещенко вошел в Консультативный совет ФК «Динамо»
Хоккей
«Куньлунь» дома разгромил «Адмирал»
Происшествия
В Оренбуржье пенсионер принес в полицию найденную сумку с миллионом
В Оренбургской области пенсионер принес в полицию утерянную инкассатором сумку с одним миллионом рублей.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что у лидеров РФ и Турции пока нет конкретных планов по поводу встречи.
Политика
Сенатору Косачеву снова не дали визу США
Главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву снова не дали визу США, которая необходима для поездки на Генассамблею ООН.
Общество
Производитель Sukhoi Superjet 100 не выполнил годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
Армия и оружие
В России отметят 60-летие ракетных войск стратегического назначения
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Путин утвердил появление в России электронных трудовых книжек
Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий появление в России электронных трудовых книжек.