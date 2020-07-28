Экономика

РБКРБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Кабмин предложил уточнить процедуру применения санкций

Российская газета06:26

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

РБК09:55

В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций

Парламентская газета07:11

В Госдуму внесен законопроект о специальных экономических мерах

Росбалт06:29

Россия расширит санкции против Украины

Авторадио10:33

Процедуры применения Россией экономических санкций планируется уточнить

Финмаркет06:14

Законопроект о специальных экономических мерах внесён в Госдуму

REGNUM05:12
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Здоровье

Диетолог рассказала о серьезной опасности арбуза

Россиян предостерегли от чрезмерного употребления арбуза и рассказали о том, кому его есть не стоит.
Национальная служба новостей 12:16
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
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Общество

Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM 06:51
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Здоровье

Греческий йогурт избавит организм от лишнего сахара

Pravda.Ru 10:06
Экономика

Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%

Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

По предварительным данным источника в Совете ЕС, Евросоюз не включит Россию в список государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Моя Москва.онлайн 04:37
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Политика

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Коммерсантъ 10:49
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

Газета.Ru 06:36
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Политика

Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
Коммерсантъ 12:01
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Футбол

ЦСКА презентует новую форму до первого домашнего матча сезона 2020/21

Первый домашний матч Тинькофф РПЛ в сезоне 2020/21 ЦСКА проведет во втором туре против «Тамбова».
Bobsoccer 09:52
Игры

Игроки Red Dead Online уже могут стать натуралистами

Игроки, выбравшие роль натуралиста, смогут выучить новые рецепты крафта тоников и амуниции и освоить особые навыки, среди которых добивание смертельно раненых животных или повышение вероятности встретить легендарную особь.
Игромания.ру 11:27
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Происшествия

Расследование по делу экс-главы севастопольского Горхоза Тарасова завершено

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-директора Департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, из команды бывшего градоначальника Дмитрия Овсянникова.
Независимое телевидение Севастополя 11:40
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,9K
Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
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Происшествия

В Иванове за коррупцию задержан начальник городской ветстанции

В начале года Абдуллаев и Иванов вступили в сговор. Они решили получить от руководителя одного из ивановских предприятий взятку.
SM News 10:56
Общество

У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор

У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
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Общество

В Крыму в морской воде не выявили возбудитель коронавируса

В Крыму проверяют морскую воду, аквапарки и бассейны на наличие возбудителя коронавируса.
SM News 09:43
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Кино

Актер «Великолепного века» вернулся на экран после провала

Именно после телеромана «Великолепный Век» молодому артисту начали поступать предложения о сотрудничестве от именитых турецких режиссеров и брендов.
Rusturkey.com вчера в 04:58
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Здоровье

Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека

Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
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Игры

Прибытие на Землю и геймплей во вступительном ролике Destroy All Humans

Srnsk 26 июля в 17:50
Наука

Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет

Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
Плюс один +1 08:35
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