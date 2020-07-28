с чего всё началось

Расширение Россией инструментария экономич. санкций является оправданным и необходимым. Санкции стали важным инструментом внешней политики Запада. Ими широко пользуется Украина. Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности.

Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году. Законопроект предлагает считать бизнес подконтрольным лицам под санкциями, если они прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу) владеют в нем более чем 25%.

Армия и оружие В США оценили военные учения Ирана с макетом авианосца Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля военные Ирана во время учений в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива отработали атаку по макету американского авианосца. 50

Общество В России планируют ввести алкозамки для автомобилей Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя. 345

Политика AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа. 429

Общество У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат. 56

Экономика Эксперт раскрыл главные схемы форекс-мошенников Нелегальные форекс-дилеры используют не только финансовую неграмотность начинающих инвесторов, но и применяют психологические манипуляции, чтобы человек был уверен, что находится в "большой игре", рассказал РИА Новости управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, эксперт проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности Марат Сафиулин.

Космос Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет). 1

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

Наука Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году.