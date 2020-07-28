Политика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Новые правила предлагается распространить на санкции против Украины, которые были введены в 2018 году. Законопроект предлагает считать бизнес подконтрольным лицам под санкциями, если они прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу) владеют в нем более чем 25%.
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Расширение Россией инструментария экономич. санкций является оправданным и необходимым. Санкции стали важным инструментом внешней политики Запада. Ими широко пользуется Украина. Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 01:53
с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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В Госдуму внесли законопроект о заморозке активов в рамках российских санкций
Парламентская газетавчера в 07:11
Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:08, Ашберн
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