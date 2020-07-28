Экономика
РБКРоссия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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с чего всё началось
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.РБКвчера в 09:55
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Дума уточнит процедуру применения российских санкций в ответ на действия Украины
Интерфаксвчера в 06:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика
КГБ назвало задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера
Задержанные накануне россияне являются членами «ЧВК Вагнера», заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности.
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Российский нападающий Фёдор Смолов вернулся в расположение московского «Локомотива» после завершения арендного соглашения с испанским футбольным клубом «Сельта».
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Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
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Известия вчера в 19:56
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
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Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
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В АТОР сообщили о повышении цен на отдых в Турции
Выступая на пресс-конференции, посвященной возобновлению полетов россиян за рубеж, представитель АТОР заявила, что спрос на турецкие курорты резко вырос, в связи с чем рост цен может продолжиться.
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Всех кандидатов в президенты Белоруссии вызвали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Lenta.ru 12:33
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Газета.Ru 03:31
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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 21 августа
Количество заразившихся коронавирусом продолжает расти В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил свою подпись на постановлении о продлении режима повышенной готовности на территории региона до 21 августа.
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Общество
В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ
Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
РИА Новости 11:49
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Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 07:46
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
Политика
В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
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Футбол
Бывший гендиректор «Химок» Иванов раскрыл подробности своего увольнения
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил "Чемпионату", что Иванову была предложена другая должность, и заверил, что расставание с "Химками" было совместным решением сторон.
Газета.Ru 12:22
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ФК «Краснодар» официально объявил о переходе Смольникова
Российская газета 12:12
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Минфин США расширил санкции против Сирии
Министерство финансов США в среду, 29 июля, расширило санкционный список против Сирии, добавив в него четырех человек и 10 организаций.
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
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В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
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Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
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Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Напомним, в марте текущего года глава концерна VW сообщил, что для российского рынка немецкая компания готовит несколько новых кроссоверов, которые представят под марками Skoda и Volkswagen.
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Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского
Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве.
Lenta.ru 10:04
Армия и оружие
ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР
Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка.
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